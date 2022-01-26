Главврач псковской инфекционки: Тест на антитела больше не имеет практического применения

11:02, 26 января 2022, ПАИ

В настоящее время тест на антитела не имеет практического применения. Об этом рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

«Где и как бесплатно сдать тест на антитела ковид, по месту жительства в поликлинике есть возможность?», - поинтересовался один из них.

По словам Анастасии Повторейко, научные исследования демонстрируют, что концентрация антител к коронавирусу в крови переболевших и вакцинированных имеет весьма опосредованное отношение к уровню защиты от COVID-19.