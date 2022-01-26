Псковский музей в Google meet провёл экскурсию для московских школьников
Псковский стрелец в Google meet провёл экскурсию по Кремлю для 60 московских школьников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.
40-минутная прогулка по башням Псковского кремля заинтриговала детей. Они узнали, где «родился» кремль, как строился и укреплялся, как город воевал и как торговал.
Такой формат предложил департамент образования Москвы. «Любая интерактивная экскурсия музея может быть интегрирована в образовательную программу учреждения. Если вас заинтересовал наш формат работы - только дайте знать!» - отметили в музее.
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