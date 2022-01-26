162 квартиры приобрели для детей-сирот в Псковской области

12:42, 26 января 2022, ПАИ

В Псковской области в прошлом году приобретено 162 квартиры для детей-сирот в рамках реализации закона на предоставление жилья детям, оставшимся без попечения родителей. Такая информация была озвучена на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 26 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На комитете рассматривался законопроект Псковской области «О признании утратившим силу пункта 32 статьи 26 Закона области «О системе органов исполнительной власти Псковской области» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области». Этот же вопрос ранее рассмотрели на комитете по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента и согласовали.

Докладчик по вопросу, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, отметил, что необходимость внесения изменений вызвана тем, что функции главного распорядителя средств федерального бюджета по предоставлению субсидий бюджетам субъектов России на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа до 2022 года исполняло Министерство просвещения РФ, в регионе – комитет по социальной защите.

Сергей Грахов напомнил, что правительство РФ приняло решение о передаче функций главного распорядителя средств субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа Министерству строительства и ЖКХ РФ с 2022 года для обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями, в том числе через строительство новых домов. Сейчас в Псковской области строительство жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа не идёт. Предлагается передать функции из комитета по социальной защите в комитет по строительству и ЖКХ.

Член комитета по труду и социальной политике Армен Мнацаканян поинтересовался о дальнейшем порядке торгов. Сергей Грахов отметил, что в настоящее время все средства доведены до муниципалитетов на квартиры детям-сиротам. Отвечая на вопрос депутата, он заметил, что в дальнейшем каждый район будет индивидуально рассматривать этот вопрос – либо заказчиком квартир будет управление капитального строительства, либо муниципалитет.

Председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих поинтересовался, сколько квартир было приобретено в прошлом году для детей-сирот. Первый заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Селиверстова отметила, что в 2021 году планировалось приобрести 151 квартиру. Сейчас приобретено 162 квартиры и реализовано 18 сертификатов.

Присутствующие члены комитета проголосовали за согласование законопроекта и рекомендовали принять его на очередной сессии Псковского областного Собрания, которая состоится завтра, 27 января.