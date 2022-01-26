Картину «Купе номер 6» номинировали на «Сезар»

14:47, 26 января 2022, ПАИ

Картина финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6», созданная при поддержке Министерства культуры РФ, номинирована на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу французской киноакадемии.

Церемония награждения победителей кинопремии «Сезар» состоится 25 февраля в парижском концертном зале «Олимпия».

Романтическая драма, снятая по одноименной книге Розы Люксом, рассказывает о путешествии в конце 1990-х годов двух молодых людей — финской студентки Лауры и Алексея — из Москвы в Мурманск. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании картины приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия.

Фильм «Купе номер 6» в 2021 году получила Гран-при международного Каннского кинофестиваля. Кроме того, картина отобрана в качестве кандидата от Финляндии на премию «Оскар-2022» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».