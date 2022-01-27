Одну из причин тревожности назвали эксперты

08:55, 27 января 2022, ПАИ

Результаты исследования, проведенного разработчиком приложения для расшифровки и мониторинга результатов лабораторных анализов Ornament Health AG, показали, что придерживающиеся диет люди чаще ощущают тревожность и панику, а также страдают забывчивостью. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно данным, около 17% всех опрошенных придерживались специальной диеты. 66% респондентов поделились, что следовали своей индивидуальной диете, и всего лишь треть ответов пришлась на более распространенные варианты (34%). Самой популярной из наиболее известных диет оказалась палеодиета (10% от общего количества следующих диетам), второе место разделили кетодиета (7%) и белковая (6%). Всего 5% опрошенных оказались вегетарианцами.

Около 20% придерживающихся диет людей имеют проблемы с памятью и постоянно или очень часто что-либо забывают. 26% также страдают от периодической забывчивости и регулярно упускают что-то из виду. Похожие результаты обнаружили и касательно тревожности респондентов — те же 46% следующих диетам часто или на регулярной основе испытывают сильную тревогу или панику. При этом 16% из них находятся в этом состоянии постоянно или же очень часто. Также 42% опрошенных отмечают потерю фокуса и дефицит внимания.