Какая погода ждёт россиян в начале февраля, рассказал Гидрометцентр

09:29, 27 января 2022, ПАИ

Начало февраля практически на всей территории России будет теплым. Температура будет выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

«Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы», - сказал он.

Вильфанд пояснил, что речь идет о первых числах месяца. Прогноз среднемесячной температуры в феврале Гидрометцентр традиционно представит 31 января.