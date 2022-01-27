«Два года не могу дозвониться»: Валентину Карпову из Псковской области разыскивает сестра

09:36, 27 января 2022, ПАИ

В программу «Жди меня» обратилась Нина, которая разыскивает свою двоюродную сестру Валентину Карпову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтеры проекта.

По словам Нины, её сестра родилась в 1958 году, проживала в Псковской области. «Два года не могу дозвониться до двоюродной сестры, живем в разных городах, но постоянно поддерживали связь, поздравляли друг друга с праздниками и в какой-то момент не смогла дозвониться (телефон выключен). Дополнительных контактов с сыном и ее сестрой, к сожалению, нет», - рассказала заявительница.

Псковичей, которые что-либо знают о местонахождении Валентины Карповой, просят связаться с волонтёрами проекта по электронной почте pskovnews@mail.ru или на сайте программы в разделе «Проверить» №2834055.