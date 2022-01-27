В псковском филиале ООО «Экопром» открыта вакансия на должность водителя грузового автомобиля
В связи с расширением подразделения псковский филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») приглашает в свою команду водителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.
Открыта вакансия на должность «водитель грузового автомобиля».
Требования:
- опыт работы от 3 лет,
- права категории С,
- полная занятость, полный день.
Обязанности:
- работа на мусоровозах (МАЗ, ИСУЗУ, ФУСО и пр.).
Условия:
- оформление по ТК РФ,
- оклад + премия,
- соц. пакет.
- работа на территории г. Пскова.
Заработная плата - от 40 000 р.
Обращаться по телефону: 8-911-350-26-15
Резюме высылать на электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru
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