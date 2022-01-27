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Общество

В псковском филиале ООО «Экопром» открыта вакансия на должность водителя грузового автомобиля

В связи с расширением подразделения псковский филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») приглашает в свою команду водителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Открыта вакансия на должность «водитель грузового автомобиля».

Требования:

- опыт работы от 3 лет,

- права категории С,

- полная занятость, полный день.

Обязанности:

- работа на мусоровозах (МАЗ, ИСУЗУ, ФУСО и пр.).

Условия:

- оформление по ТК РФ,

- оклад + премия,

- соц. пакет.

- работа на территории г. Пскова.

Заработная плата - от 40 000 р.

Обращаться по телефону: 8-911-350-26-15

Резюме высылать на электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru

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