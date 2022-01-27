Материнский капитал увеличится в России с 1 февраля

15:26, 27 января 2022, ПАИ

Материнский капитал увеличится в России с 1 февраля. Об этом 27 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России, пишет газета «Известия».

По его словам, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребёнка.

«Увеличится и размер материнского капитала на первого ребёнка с почти 484 тысяч рублей до 524 тысяч рублей. А также на второго и последующих детей до более 693 тысяч рублей», – заявил глава правительства.

Кроме того, ежемесячные выплаты семьям с детьми, людям с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве, и ветеранам вырастут на 8,4 %, что соотносится с инфляцией за прошлый год.