Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Пушкиногорском районе

16:17, 27 января 2022, ПАИ

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Профилактический рейд с целью профилактики пожаров и гибели людей провели 27 января сотрудники МЧС в Пушкиногорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе мероприятия сотрудники ведомства провели с местными жителями профилактические беседы на тему соблюдения требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту.

Также гражданам раздали листовки на темы: «Детская шалость с огнем – причина пожара», «Неисправный электроприбор – причина пожара», «Бытовой газ» и «Печное отопление». Аналогичные материалы разместили на информационных стендах.

Сотрудники МЧС рассказали местным жителям об обстановке с пожарами в Пушкиногорском районе и на территории Псковской области и напомнили наиболее частые причины возникновения пожаров и номера телефонов вызова экстренных служб.