Декларационную кампанию обсудили в медиацентре ПАИ

17:53, 27 января 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция, посвящённая декларационной кампании 2022 года.

Для вас мы узнали:

чтобы избежать уплаты пени и штрафов, необходимо предоставить декларацию не позднее 4 мая 2022 года; налоговый вычет за фитнес псковичи смогут получить в 2023 году, но только при заключении письменного договора с фитнес-клубом; в Псковской области по состоянию на 1 января 2022 года зарегистрирован 9 521 самозанятый гражданин; по состоянию на 1 января 2022 года сумма уплаченных налогов самозанятыми составила 49 млн рублей, тогда как год назад эта сумма составляла 2,8 млн рублей.

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