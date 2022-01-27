Житель Псковского района похитил у знакомого с карты более восьми тысяч рублей

18:41, 27 января 2022, ПАИ

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Псковского района, который совершил кражу денежных средств с банковского счета.

В ходе предварительного следствия установлено, что рано утром в один из дней в начале августа 2021 года мужчина, находясь в гостях у своего знакомого в д. Большое Загорье Псковского района, тайно забрал банковскую карту, выпущенную ПАО «Сбербанк», поддерживающую технологию бесконтактных платежей с установленным лимитом до 1 тысячи рублей, после чего решил совершить хищение денежных средств путем бесконтактной оплаты с банковской карты различных товаров в магазинах на сумму до 1 тысяч рублей. Реализуя свой преступный умысел злоумышленник в этот же день с использованием банковской карты совершил покупки различных товаров в торговых точках Псковского района и Пскова на общую сумму более 8 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 158 ч.3 п. «г» УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.