60,5 тысячи голов крупного рогатого скота содержится в псковских хозяйствах

08:15, 28 января 2022, ПАИ

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец декабря 2021 года содержится 60,5 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 30,2 тысячи коров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Свиней в псковских хозяйствах содержится 1 млн 125,1 тысячи голов, овец и коз – 29,4 тысячи голов. По сравнению с соответствующей датой предыдущего года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 7,9 процента, коров – на 8,5 процента, свиней - на 22,1 процента, овец и коз – на 9 процентов.