Горводоканал предупредил об отключении воды на Рижском проспекте
28 января в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить в доме №76/2 на Рижском проспекте.
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