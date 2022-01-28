Горводоканал предупредил об отключении воды на Рижском проспекте

09:13, 28 января 2022, ПАИ

28 января в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Водоснабжение могут отключить в доме №76/2 на Рижском проспекте.