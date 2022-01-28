«Всё полопалось и проржавело»: памятник Невскому на Соколихе будут реставрировать, не торопясь

09:29, 28 января 2022, ПАИ

Памятник князю Александру Невскому и дружине на горе Соколихе в Псковском районе будут реставрировать, не торопясь, заявил в своём Instagram председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

«Определённо, не всё в порядке с монументом на Соколихе. В этой связи, при всём уважении к интересующимся, будем делать качественно и надолго. Всё полопалось и проржавело. Убедительно прошу не призывать к завершению работ за 2 дня. Друзья, коллеги, партнёры, памятник нужно ремонтировать с душой. И с хорошим качеством», - написал Вадим Нэдик.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил включить в программу АНО «Возрождение объектов культурного наследия» завершение ремонтных работ на памятнике.