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Михаил Ведерников предложил включить ремонт памятника на горе Соколихе в программу АНО «Возрождение объектов культурного наследия»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил включить в программу АНО «Возрождение объектов культурного наследия» завершение ремонтных работ на памятнике Александру Невскому с дружиной на горе Соколихе. Такое предложение глава региона озвучил во время рабочего выезда на территорию Снетогорского монастыря 30 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

АНО «Возрождение объектов культурного наследия» занимается вопросами сохранения, восстановления и реставрации 46 объектов культурного наследия. Как рассказал генеральный директор организации Денис Василенко, 80 % проектной документации подготовлено, и её разработка полностью завершится в следующем году. На некоторых объектах ремонтно-реставрационные работы в этом году уже проведены. Так, завершена реставрация памятника на могиле Пушкина в Святогорском монастыре, проведены работы в псковском храме Святого благоверного великого князя Александра Невского, а также проведены противоаварийные мероприятия в Усадьбе Волышово в Порховском районе. В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре проведены работы по укреплению склонов и водоотведению, что позволило обеспечить необходимые температуру и влажность в пещерах.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал, что из 350 млн рублей, которые были выделены на проведение проектных работ, удалось сэкономить 160 млн рублей. Михаил Ведерников отметил, что это позволит провести проектирование и реставрацию большего числа объектов культурного наследия, и предложил включить в программу завершение ремонтных работ на памятнике Александру Невскому с дружиной на горе Соколихе. На их проведение требуется 7,2 млн рублей. Первый этап восстановительных работ закончится в начале января. Митрополит Тихон инициативу главы региона Михаила Ведерникова поддержал.

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