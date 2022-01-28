Своевременно вакцинировать детей призвала жителей Псковской области инфекционист

10:00, 28 января 2022, ПАИ

Своевременно вакцинировать детей призвала жителей Псковской области главный внештатный инфекционист региона, главврач Центра СПИД Елена Карзанова.

В прямом эфире на своей странице в Instagram она напомнила, что в регион поступила двухкомпонентная вакцина «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. «Уже есть активные родители, и подростки интересуются этим вопросом. Поэтому уделите внимание детям, чтобы они могли своевременно вакцинироваться», - обратилась инфекционист к псковичам. Она подчеркнула, что в регионе идет подъем заболеваемости вирусными инфекциями среди детей, в том числе ковидом. И группа от 7 до 14 лет составляет 45% от общего количества заболевших детей. 25% - дети от 14 до 17 лет.

Инфекционист обратила внимание на опыт коллег, которые уже смогли разработать юридическую базу, чтобы дети в Европе могли прививаться с 6 лет. И есть положительные результаты. «Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте, что мы в ответе за своих детей», - добавила Елена Карзанова.