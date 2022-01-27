150 родителей подростков в Псковской области дали согласие на их вакцинацию от коронавируса

13:59, 27 января 2022, ПАИ

Вакцинация детей 12–17 лет от COVID-19 начинается в Псковской области. В Пскове и Великих Луках, а также муниципалитетах с 25 января подано более 150 согласий родителей на проведение иммунизации, медики формируют группы, чтобы разделить потоки и рационально использовать препарат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На днях в Псковскую область поступило 480 двухкомпонентных комплектов вакцины «Спутник М». Они были распределены по всем медицинским учреждениям региона. Иммунизация проводится в детской городской поликлинике Пскова и детских отделениях районных больниц.

Вакцинация детей проводится исключительно в добровольном порядке. Родители подростков могут заполнить специальные заявления на согласие в медучреждениях.

В Псковской области продолжает распространяться новый штамм COVID-19 — омикрон. По оценкам специалистов, он особенно опасен для детей. В первые 3–5 дней заболевания у них может наблюдаться лихорадка с температурой до 40 градусов. Это обуславливает особую актуальность защиты здоровья подрастающего поколения посредством вакцинации.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников также призвал жителей региона внимательно отнестись к сохранению здоровья детей. «Не агитирую. Решайте сами. Вакцина есть», — сказал Михаил Ведерников.

В целом в Псковской области по состоянию на четверг, 27 января, из числа взрослого населения первым компонентом вакцин от COVID-19 привились более 279 тыс. человек. Полностью завершили курс иммунизации более 273 тыс. жителей региона. Ревакцинацию прошли более 36,7 тыс. человек.

Кроме того, по поручению федерального штаба и в связи с очередным всплеском заболевания в Псковской области создана межведомственная рабочая группа по борьбе с коронавирусной инфекцией и подготовлен план дополнительных мероприятий, нацеленных на борьбу с омикроном.