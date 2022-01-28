Почти 100 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:53, 28 января 2022, ПАИ

В России зафиксировали новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки – 98 040 случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

27 января в стране зафиксировано 673 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 29 506 человек.

Всего по состоянию на 28 января в России выявлено 11 502 657 случаев заболевания коронавирусом, 10 159 197 человек выздоровело, 329 443 – умерло.