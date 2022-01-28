Псковичам всех возрастов советуют ревакцинироваться через полгода

13:10, 28 января 2022, ПАИ

Людям нужно ревакцинироваться от коронавируса через полгода вне зависимости от возраста. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Псковской области, врач-педиатр Елена Карзанова, отвечая на вопросы подписчиков в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Она напомнила, что раньше считалось, что вакцинации достаточно на год. Но сейчас специалисты многих стран говорят, что вакцинироваться нужно не позднее чем через 6 месяцев после предыдущей прививки или перенесенной инфекции.

Специалист также заметила, что сейчас люди на рабочих местах обычно соблюдают методы неспецифической профилактики, а в быту расслабляются. Поэтому повторные заражения зачастую происходят в быту, в гостях. По словам врача, нужно защититься вакцинацией, чтобы увереннее себя чувствовать в гостях, кинотеатрах.