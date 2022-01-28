30% сотрудников офисов в Псковской области должны уйти на удалёнку
30% сотрудников офисов в Псковской области должны уйти на удалёнку. Об этом на заседании оперштаба 28 января сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«Сейчас у нас действует соответствующая рекомендация о переводе из офисов 30% сотрудников. Предлагаю временно сделать обязательной», - отметил глава региона.
«Впереди у нас очень сложный месяц, но мы уже научились справляться с такими вызовами. У нас есть отработанный инструментарий, который позволяет контролировать ситуацию и держать заболеваемость в разумных пределах», - добавил Михаил Ведерников.
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