Обвиняемый в разбое и убийстве порховчанин предстанет перед судом

16:44, 28 января 2022, ПАИ

СУ СК России по Псковской области завершено расследование в отношении порховчанина, который обвиняется в разбое и убийстве. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на 4 января 2021 года обвиняемый обнаружил в одной из квартир в Пскове сожителя своей возлюбленной, между которыми в новогоднюю ночь произошел бытовой конфликт, и решил с ним разобраться. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он вывез потерпевшего в багажнике своей автомашины в лес в Псковский район, где, избивая его резиновой палкой, украл 10 тысяч рублей.

Затем он вывез потерпевшего в свой загородный дом в Порхове, где вывел на откровенный разговор и в ответ на нелицеприятные высказывания в адрес возлюленной в конечном итоге его задушил своими руками. Скрывая следы совершенного преступления, он вывез тело потерпевшего в лес и закопал, где оно было обнаружено следователями и полицейскими 15 января 2021 года.