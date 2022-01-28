Качество знаний псковских школьников во время дистанционного обучения возьмут на контроль

17:44, 28 января 2022, ПАИ

Качество образовательного процесса в школах Псковской области будет взято на контроль после жалоб от родителей, сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Таких жалоб немного, но они есть, когда детей просто отправляют на карантин, а не на дистанционное обучение. Никто ни директору, ни педагогам права на такие каникулы за государственный счет не давал. Мы на это будем жестко реагировать», - прокомментировал решение губернатор Псковской области Михаил Ведерников.