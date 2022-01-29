Омикрон спровоцировал новую волну заболеваемости в Псковской области
Новый штамм коронавирусной инфекции омикрон спровоцировал новую волну заболеваемости на территории Псковской области. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«Впереди крайне сложные два месяца», – уточнил губернатор.
1 084 жителя региона прошли ревакцинацию от коронавируса 28 января. Всего повторно процедуру вакцинации прошли 39 122 человека.
За минувшие сутки 964 жителя Псковской области сделал себе укол первым компонентом (всего – 281 393 человека). Завершили вакцинацию 274 016 жителя региона, из них 148 – за минувшие сутки.
Всего использовано 79,4 % поступившей вакцины.
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