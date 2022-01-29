Омикрон спровоцировал новую волну заболеваемости в Псковской области

09:30, 29 января 2022, ПАИ

Новый штамм коронавирусной инфекции омикрон спровоцировал новую волну заболеваемости на территории Псковской области. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Впереди крайне сложные два месяца», – уточнил губернатор.

1 084 жителя региона прошли ревакцинацию от коронавируса 28 января. Всего повторно процедуру вакцинации прошли 39 122 человека.

За минувшие сутки 964 жителя Псковской области сделал себе укол первым компонентом (всего – 281 393 человека). Завершили вакцинацию 274 016 жителя региона, из них 148 – за минувшие сутки.

Всего использовано 79,4 % поступившей вакцины.