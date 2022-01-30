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Общество

Псковская область получит более 25 млн рублей на поддержку поликлиник

Псковская область получит из федерального бюджета более 25,8 млн рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Решение о поддержке амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения принято в связи с распространением нового штамма коронавируса омикрон. Это позволит сосредоточить дополнительные ресурсы для противодействия инфекции.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу», — отметил ранее Михаил Мишустин.

Всего для поддержки поликлиник между регионами распределено 7,3 млрд рублей федеральных средств.

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