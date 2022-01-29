Правительство утвердило сумму в размере более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил сумму в размере более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что такое решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса омикрон. Оно позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.
Глава кабмина поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты.
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