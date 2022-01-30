В Псковской области снимают цикл сюжетов для информационной программы ОТРажение

13:35, 30 января 2022, ПАИ

​

В Псковской области проходят съёмки цикла сюжетов «День региона» для информационной программы ОТРажение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В течение недели журналисты ОТР снимали сюжеты из разных районов области, касающиеся промышленности и здравоохранения, культурного наследия и духовного начала, культуры и спорта. Задача журналистов - показать регион через призму человеческой истории, поэтому героями сюжетов стали простые псковичи, трудящиеся на благо развития и благополучия региона.

​

Программа «День региона» выйдет на канале ОТР в середине февраля.