58% жителей Псковской области уверены, что им сложно найти новую работу

09:11, 31 января 2022, ПАИ

58% жителей Псковской области уверены, что им достаточно сложно найти новую работу по профессии, сообщает hh.ru.

Средний уровень ощущения сложности поиска новой работы в ближайшие 3 месяца у россиян составляет -0,30 пункта. Хуже настроения только у соискателей из Москвы и Московской области, которые набрали -0,33 пункта. Жители регионов СЗФО и в том числе из Псковской области оказались лидерами по ощущению уверенности в скором трудоустройстве, но при этом не в трудоустройстве по профессии\специальности.

В частности, 28% опрошенных жителей Псковской области, ищущих сейчас работу, не верят в успешное трудоустройство в ближайшее время. Противоположного мнения придерживаются больше респондентов: 56% местных соискателей верят, что их шансы на трудоустройство в любой сфере в ближайшие три месяца достаточно высоки, 17% затруднились ответить.

Больше половины жителей региона (58%) считают, что найти работу по их профессии\специальности достаточно сложно. Не видят проблем в том, чтобы найти работу по профессии, лишь 19% местных жителей, совершенно никаких проблем с трудоустройством по профессии не видят лишь 6% жителей Псковской области.

В разрезе профессиональной сферы: сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают работники сферы искусства и массмедиа, топ-менеджеры, юристы и работники НКО. Относительно других легче найти работу представителям сферы продаж, строителям и рабочему персоналу.