Псковичи открыли Год культурного наследия сказкой про бычка и «скобарём под драку»

10:10, 31 января 2022, ПАИ

Псковская модельная библиотека «БиблиоЛюб» открыла Год культурного наследия народов России презентацией книги псковских сказок, выставкой лоскутного шитья и лоскутных кукол, а также концертом фольклорного ансамбля «Уграда». Торжественная часть завершилась разговором о псковских традициях и о том, как современные молодые псковичи их возрождают и популяризируют, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Мероприятие библиотекари провели при поддержке Псковского областного центра народного творчества. Выступая перед собравшимися, заведующая библиотекой Елена Сойтту сказала, что «БиблиоЛюб» будет знакомить своих читателей с культурным наследием народов России весь предстоящий год (это будет цикл видеопрезентаций, виртуальных выставок и онлайн-викторин под общим названием «Дружный хоровод народных сказок»), а также попросила всех обратить внимание на выставку редких книг, посвящённых русским сказкам, и подчеркнула, что все эти книги можно взять на абонементе.

После этого специалист Псковского областного центра народного творчества Софья Кобелева представила собравшимся выставку лоскутного шитья из фондов центра, рассказала об этом виде народного творчества и о том, как современные художники создают в этой технике произведения высокого искусства. Примером тому послужили выставленные в библиотеке «БиблиоЛюб» авторские лоскутные куклы Марии Разумовской.

Софья также объяснила, почему лоскутное шитьё актуально сегодня как никогда и как оно соотносится с экологическим мышлением, а также пригласила читателей «БиблиоЛюба» ознакомиться с буклетами центра народного творчества, которые посвящены этой технике и могут вдохновить начинающих лоскутных мастериц на грандиозные свершения.

Депутат Псковской городской Думы Валентина Александрова добавила к этому, что современному человеку необходимо держаться корней и что россиянам ни в коем случае нельзя становиться иванами, родства не помнящими, потому что без опыта и заслуг наших предков мы сегодня были бы никем.

Гвоздём программы стала презентация книги «Псковские сказки для детей», которую провела руководитель этого проекта, студентка ПсковГУ Анастасия Попова. Она рассказала, как создавалась эта книга, где в интернете можно эти псковские сказки послушать и что цель, которую поставила перед собой команда проекта, была очень простой – «рассказать псковичам о псковских сказках – всего-напросто» - то есть познакомить жителей региона с устным народным творчеством их предков, которое преподаватели и студенты Псковского педагогического института собирали и записывали в фольклорных экспедициях много лет. На вопрос, какая из восьми опубликованных псковских сказок нравится ей больше всего, Анастасия ответила, что сказка «Про три рубля», потому что аналогов ей она нигде не встречала.

Читатели библиотеки «БиблиоЛюб», кроме того, узнали, что книга «Псковские сказки для детей», изданная тиражом всего 3 тысячи экземпляров, уже стала библиографической редкостью и что её нигде не купишь. Но Анастасия Попова принесла с собой один экземпляр и торжественно подарила «БиблиоЛюбу».

А чтобы участники мероприятия смогли не только полистать новую книжку псковских сказок, но и послушать, как они звучат, сказку «Бычок – смоляной бочок» для них и сыграл Денис Кольцов из ансамбля «Уграда».

Артисты из ансамбля «Уграда» также спели для собравшихся на открытие Года культурного наследия народов России в библиотеке «БиблиоЛюб» псковские частушки, показали, что такое «псковское ломание», и объяснили, почему в советское время власти запрещали музыкантам играть «скобаря», чтобы мужики не раззадорились и не подрались всерьёз. А зрители подробно расспросили их про их сценические костюмы и особенно хотели узнать, что заставило молодых людей из «Уграды» увлечься народным творчеством.

Когда речь зашла о знаменитой (благодаря фильму Андрея Тарковского) усвятской песнехорке, оказалось, что студентка ПсковГУ Анастасия Попова не только может издавать псковские сказки, но и петь песни из репертуара Ольги Сергеевой, а депутат Валентина Александрова, которая слышала подлинную запись, подтвердила, что девушка смогла воспроизвести манеру прославленной фольклорной певицы «один в один».