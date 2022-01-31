Более 19 тонн торфа не пропустил Россельхознадзор в Великие Луки
На российско-белорусском участке Государственной границы РФ в ФКП Долосцы Себежского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили к ввозу 19,4 тонн торфа, его везли из Белоруссии в Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспектор выяснил, что в графе «дополнительная декларация» фитосанитарного сертификата отсутствовала информация о том, подкарантинная продукция была произведена в зоне, местах и (или) участках производства, свободных от карантинных вредных организмов.
Таким образом, партия торфа не соответствовала предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС.
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