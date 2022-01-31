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Общество

Почти 19 тысяч госуслуг предоставил Гостехнадзор Псковской области за год

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Псковской области (Гостехнадзор) подвела итоги работы в 2021 году. По данным на 1 января, в инспекции зарегистрировано около 17,5 тысячи единиц самоходных машин и прицепов к ним. За год предоставлено почти 19 тысяч государственных услуг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Зарегистрировано около 2 тысяч единиц машин, что более чем на 400 единиц больше, чем в 2020 году, снято с учета порядка 1,4 тысячи единиц техники. За истекший период выдано около 5,5 тысячи удостоверений тракториста-машиниста (на 2,5 тысячи удостоверений больше, чем в предыдущем году) и впервые выдано свыше 3 тысяч удостоверений после обучения.

Технический осмотр прошли более 10 тысяч единиц техники.

Лучших результатов по представлению техники на технический осмотр добились инспекции Куньинского, Усвятского Стругокрасненского, Плюсского, Дновского, Порховского, Бежаницкого и Дедовичского районов. Процент машин, прошедших процедуру, составил около 70%.

К административной ответственности за нарушения правил и норм эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним привлечено 127 физических, должностных и юридических лиц. Общая сумма административных взысканий составила свыше 200 тыс. рублей.

В целом за 2021 год в доход бюджета области поступили платежи на сумму более 13,2 млн рублей.

По итогам работы в 2021 году лучших результатов добились территориальные инспекции Гостехнадзора городов Псков и Великие Луки, а также Гдовского, Псковского, Печорского, Пустошкинского, Великолукского, Стругокрасненского, Плюсского, Куньинского, Усвятского, Дновского и Порховского районов.

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