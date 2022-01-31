Директор «Псков-Полимера» прокомментировал пожар на своем предприятии

11:30, 31 января 2022, ПАИ

Генеральный директор ООО «Псков-Полимер», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин рассказал, что на пострадавшем в результате возгорания складе находились полуфабрикаты для теплой обуви.

Также депутат сообщил, что пожар начался из-за загоревшейся коробки с проводами. «Один из работников рассказал, что вспыхнула коробка с проводами, пламя стало распространяться моментального. Пытались применить большое количество наших огнетушителей, но люди испугались огня, выбежали из помещения, и огонь стал распространяться», – рассказал депутат.

Через 10-12 минут прибыли пожарные расчеты. Однако из-за того, что на складе хранились легковоспламеняющиеся материалы, пожар за это время достиг достаточно приличных объемов.

«Большое спасибо пожарным бригадам, МЧС города и области, которые активно участвовали в тушении и локализовали пожар в течение часа. Убытки будут минимальные. Завод продолжит свою работу. Никто не пострадал. Хочу поблагодарить коллектив, который принял участие в спасении тех материальных ценностях, которые можно было спасти. Жителям Пскова приношу большие извинения за доставленные неудобства, потому что дыма было много», – отметил Юрий Сорокин.

По словам Юрия Сорокина, на складе находились полуфабрикаты для теплой обуви, рулонные материалы и ткани для пошива полуфабрикатов для обуви. «Там не было никаких вредных веществ, склады с хранением рулонных тканевых материалов», – рассказал руководитель предприятия.



Как сообщают с места происшествия, на складе нет химического производства, там хранятся ткани. На месте происшествия находится глава администрации, председатель КЧС по городу Пскову Борис Елкин.