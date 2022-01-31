Директор «Псков-Полимера» прокомментировал пожар на своем предприятии
Генеральный директор ООО «Псков-Полимер», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин рассказал, что на пострадавшем в результате возгорания складе находились полуфабрикаты для теплой обуви.
Также депутат сообщил, что пожар начался из-за загоревшейся коробки с проводами. «Один из работников рассказал, что вспыхнула коробка с проводами, пламя стало распространяться моментального. Пытались применить большое количество наших огнетушителей, но люди испугались огня, выбежали из помещения, и огонь стал распространяться», – рассказал депутат.
Через 10-12 минут прибыли пожарные расчеты. Однако из-за того, что на складе хранились легковоспламеняющиеся материалы, пожар за это время достиг достаточно приличных объемов.
«Большое спасибо пожарным бригадам, МЧС города и области, которые активно участвовали в тушении и локализовали пожар в течение часа. Убытки будут минимальные. Завод продолжит свою работу. Никто не пострадал. Хочу поблагодарить коллектив, который принял участие в спасении тех материальных ценностях, которые можно было спасти. Жителям Пскова приношу большие извинения за доставленные неудобства, потому что дыма было много», – отметил Юрий Сорокин.
По словам Юрия Сорокина, на складе находились полуфабрикаты для теплой обуви, рулонные материалы и ткани для пошива полуфабрикатов для обуви. «Там не было никаких вредных веществ, склады с хранением рулонных тканевых материалов», – рассказал руководитель предприятия.
Как сообщают с места происшествия, на складе нет химического производства, там хранятся ткани. На месте происшествия находится глава администрации, председатель КЧС по городу Пскову Борис Елкин.
Слышали ли вы про биткоин?
Дмитрий Шахов выступил на заседании координационного совета региональных омбудсменов в СЗФО