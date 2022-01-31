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Происшествия

Пожарные ликвидируют возгорание склада фабрики «Псков-Полимер» в Пскове

Фото: Александр. подписчик "Псковской сводки"

Пожарные ликвидируют возгорание части склада обувной фабрики «Псков-Полимер», поданы стволы на защиту второго здания, так как есть угроза перехода на соседнее здание. Как сообщают с места происшествия, на складе нет химического производства, находятся ткани, передает корреспондент Псковского агентства информации.

  • Пожарные ликвидируют возгорание склада в Пскове
    Фото: Александр
  • Пожарные ликвидируют возгорание склада в Пскове
    Фото: Александр
  • Пожарные ликвидируют возгорание склада в Пскове
    Фото: Александр
  • Пожарные ликвидируют возгорание склада в Пскове
    Фото: Александр

Сил и средств достаточно для ликвидации пожара. На месте происшествия находится глава администрации, председатель КЧС по городу Пскову Борис Елкин контролирует ситуацию и обеспечил необходимый подвоз воды.

Могут остановить движение по железной дороге из Пскова в сторону Латвии из-за пожарного поезда.

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