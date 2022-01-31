Пожарные ликвидируют возгорание склада фабрики «Псков-Полимер» в Пскове

10:06, 31 января 2022, ПАИ

Пожарные ликвидируют возгорание части склада обувной фабрики «Псков-Полимер», поданы стволы на защиту второго здания, так как есть угроза перехода на соседнее здание. Как сообщают с места происшествия, на складе нет химического производства, находятся ткани, передает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: Александр



Фото: Александр



Фото: Александр



Фото: Александр







Сил и средств достаточно для ликвидации пожара. На месте происшествия находится глава администрации, председатель КЧС по городу Пскову Борис Елкин контролирует ситуацию и обеспечил необходимый подвоз воды.

Могут остановить движение по железной дороге из Пскова в сторону Латвии из-за пожарного поезда.