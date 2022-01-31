Депутат Сергей Гаврилов оценил работу управляющих компаний по уборке снега во дворах

12:54, 31 января 2022, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации оценил работу управляющих компаний по уборке снега во дворах.

«В выходные был переход температур с плюса на минус, но управляющие компании убирали как на Завеличье, так и в центре города – тракторами и вручную, - рассказал Сергей Гаврилов. – К отдельным управляющим компаниям есть вопросы, но в целом они справились».

По словам депутата, жалобы от жителей – это хорошо, поскольку идёт обратная связь. «Жалобы позволяют выяснить, где и в каких дворах не убрано или скользко, поэтому эти вопросы держатся на контроле», - добавил он.

Сергей Гаврилов также рассказал, что каждый четверг проходят совещания с управляющими компаниями, на которых подводят итоги недели. «В совещании принимает участие единая дежурно-диспетчерская служба администрации города, поскольку туда также поступают жалобы от жителей», - подчеркнул депутат.