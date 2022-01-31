Великолучанин отправится в колонию-поселение за повторную езду в нетрезвом виде

17:13, 31 января 2022, ПАИ

Великолучанин отправится в колонию-поселение за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, т. е. за управление автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Роман Калинин, имея непогашенную и неснятую в установленном законом порядке судимость по ст. 264.1 УК РФ, осознавая, что находится в состоянии опьянения и то, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения запрещено, занял место водителя в автомашине ГАЗ, запустил двигатель и начал движение. В пути следования указанный автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС. В связи с наличием признаков опьянения он был отстранен от управления транспортным средством. По результатам освидетельствования установлен факт нахождения его в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый осознал свою вину и раскаялся в содеянном, давая в ходе расследования уголовного дела подробные признательные показания, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, он имеет на иждивении двоих малолетних детей, что суд признал смягчающим наказание обстоятельством.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, по совокупности с приговором Великолукского городского суда от 27 февраля 2020 года ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.