Служба занятости Псковской области перешла в цифровой формат на портал «Работа в России»

18:02, 31 января 2022, ПАИ

Все вакансии Псковской области представлены в цифровом виде на портале «Работа в России» по адресу trudvsem.ru, сообщила заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова на брифинге в медиацентре ПАИ 31 января.

Работа этой цифровой платформы в Псковской области внедрена с 1 января 2022 года, отметила она. Ранее на портале размещались только вакансии, теперь с его помощью оказываются госуслуги.

Авторизоваться на «Работа в России» можно через Госуслуги. «Теперь вся работа нашей службы занятости завязана на работу этого портала. С 1 января мы перевели на него две услуги: поиск подходящей работы и содействие в поиске нужного специалиста», - рассказала Алена Трунова. При этом при регистрации на «Работа в России» необходимо опубликовать свое резюме. Специалисты службы занятости предлагают не менее двух вакансий, пояснила Алена Трунова.

«Мы являемся на портале связующим звеном между работником и работодателем в поисках друг друга», - отметила она.