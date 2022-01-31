Цифровизацию службы занятости Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
31 января в медиацентре Псковского агентства информации проходит брифинг, посвященный цифровизации службы занятости. О сегодняшней ситуации на рынке труда в Псковской области, преимуществе Единой цифровой платформы занятости, а также о том, как работает цифровая платформа и кто ею может пользоваться расскажет заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.
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