Цифровизацию службы занятости Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:07, 31 января 2022, ПАИ

31 января в медиацентре Псковского агентства информации проходит брифинг, посвященный цифровизации службы занятости. О сегодняшней ситуации на рынке труда в Псковской области, преимуществе Единой цифровой платформы занятости, а также о том, как работает цифровая платформа и кто ею может пользоваться расскажет заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.