Псковская областная прокуратура организовала проверку по факту возгорания склада ООО «Псков-Полимер»

20:15, 31 января 2022, ПАИ

По поручению прокурора области Ивана Грибова организована проверка по факту возгорания склада ООО «Псков-Полимер» с легковоспламеняющимися материалами. Об этом сообщает сайт прокуратуры Псковской области.

По результатам проверки прокуратурой области будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Напомним, сегодня возник пожар в складском помещении завода «Псков-Полимер», где вспыхнула коробка с проводами.