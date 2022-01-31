Псковская областная прокуратура организовала проверку по факту возгорания склада ООО «Псков-Полимер»
По поручению прокурора области Ивана Грибова организована проверка по факту возгорания склада ООО «Псков-Полимер» с легковоспламеняющимися материалами. Об этом сообщает сайт прокуратуры Псковской области.
По результатам проверки прокуратурой области будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.
Напомним, сегодня возник пожар в складском помещении завода «Псков-Полимер», где вспыхнула коробка с проводами.
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