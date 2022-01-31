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Происшествия

Юрий Сорокин назвал причину возгорания на складе «Псков-Полимера»

Пожар на складе завода «Псков-Полимер» начался из-за вспыхнувшей коробки с проводами. Об этом Псковскому агентству информации сообщил генеральный директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

«Один из работников рассказал, что вспыхнула коробка с проводами, пламя стало распространяться моментального.  Пытались применить большое количество наших огнетушителей, но люди испугались огня, выбежали из помещения и огонь стал распространяться», – рассказал руководитель предпрития.

По его словам, через 10-12 минут прибыли пожарные расчеты. Однако из-за того, что на складе хранились легковоспламеняющиеся материалы, пожар за это время  достиг достаточно приличных объемов. 

Напомним, сегодня около 8:30 началось возгорание на одном из складов завода «Псков-Полимер».  На месте происшествия работают все экстренные службы, также на месте возгорания находится глава администрации, председатель КЧС по городу Пскову Борис Елкин.

Директор «Псков-Полимера» прокомментировал пожар на своем предприятии. 
 

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