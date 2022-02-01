Погоду весной предсказывали по сегодняшнему дню

08:02, 01 февраля 2022, ПАИ

1 февраля (19 января по старому стилю) отмечается память Макария Великого — христианского святого, отшельника, почитаемого в лике преподобного, пишет calend.ru.

Макарий – автор 50 бесед, семи наставлений и двух посланий. Основная тема его сочинений – духовная жизнь христианина; также в нескольких беседах Макарий аллегорически толкует Библию.

Макара ещё называли весноуказчиком, поскольку по этому дню на Руси судили о весне. Ясная погода предвещала, что скоро придёт тепло. Если в этот день была метель, то её следовало ждать и на Масленицу. Погода на Макара также предсказывала погоду на весь февраль. При этом холод в этот день говорил о том, что лето будет благоприятным.