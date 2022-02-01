В Псковской области продолжается реконструкция МАПП «Бурачки»

12:19, 01 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области на российско-латвийской границе продолжается реконструкция автомобильного пункта пропуска «Бурачки», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

На данный момент пункт продолжает свою работу, однако строительно-монтажные работы оказывают влияние на его пропускную способность. Для минимизации очередей таможня рекомендует перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности выбирать как другие направления для пересечения границы, так и другие виды транспорта для перемещения товаров.

Реконструкция МАПП «Бурачки» осуществляется за счет федерального бюджета в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ. После реконструкции пропускная способность пункта увеличится на 17%.