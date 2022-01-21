На 17% увеличится после реконструкции пропускная способность Бурачков на границе Псковской области и Латвии

14:57, 21 января 2022, ПАИ

На 17% увеличится после реконструкции пропускная способность в МАПП Бурачки на границе Псковской области и Латвии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Росгранстроя.

После ремонта через один из самых загруженных пунктов пропуска на российско-латвийской границе в сутки смогут проезжать более 2 400 транспортных средств.

Модернизация ведется без приостановки функционирования погранперехода. Это обусловлено высокой степенью востребованности МАПП Бурачки. Здесь через границу перемещается более 50% всех грузов, идущих через Псковскую область.

Сначала строители реконструируют одну часть пункта пропуска, перенаправив все транспортные потоки на другую его часть. После завершения работ, транспортные потоки будут перенаправлены на модернизированный участок погранперехода. Начнутся работы на другой части объекта.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фундаментов зданий, армированию фундаментных плит и переустройству инженерных сетей.

Подведомственное Минтрансу России ФГКУ Росграснтрой в качестве государственного заказчика заключило контракт с подрядной организацией на реконструкцию многостороннего автомобильного пункта пропуска через госграницу РФ Бурачки. Мероприятия по модернизации погранперехода реализуются в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».