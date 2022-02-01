Трудности в проектировании реконструкции улиц Войсковой и Нововойсковой в Пскове связаны с неучтёнными сетями

13:37, 01 февраля 2022, ПАИ

Трудности в проектировании реконструкции улиц Войсковой и Нововойсковой в Пскове связаны с неучтёнными сетями. Именно поэтому этих улиц пока нет в перечне ремонтируемых. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 февраля.

«Разрабатывается проектно-сметная документация. Сложности в том, что большое число коммуникаций не обозначены нигде», – заметил Борис Елкин.

Сити-менеджер добавил, что в рамках капремонта этих улиц планируется сделать ливневку, которой там нет совсем. «Основная проблема с отводом воды. Отводить на частные земельные участки непозволительно. Без ливневки не решим проблемы, иначе давно бы положили асфальт», – заключил Борис Елкин.