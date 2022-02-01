Началась видеотрансляция пресс-конференции главы администрации Пскова Бориса Елкина
1 февраля в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция главы администрации Пскова Бориса Елкина.
Сити-менеджер расскажет о благоустройстве городских территорий, разработке проекта туристского кода Пскова, работе коммунальных служб, ремонте дорог, строительстве новых объектов и многом другом.
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01 февраля 2022
Борис Елкин: Администрация Пскова будет стараться, чтобы ремонты дорог выполнялись раньше сроков