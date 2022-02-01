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Общество

Псковский активист поддерживает инициативу Андрея Турчака по неуменьшению штрафуемого порога скорости

Активист Псковского городского движения «Убитые дороги» Николай Мельков высказался в поддержку инициативы неуменьшения штрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, которую предложил ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Николая Мелькова, каждый год в России на дорогах гибнет около 16 тысяч человек. Одной из главных причин Мельков назвал превышение скорости, «именно она убивает».

«Если взять любую карточку с ДТП, там будет одной из составляющих именно скорость — чем она выше, тем выше тяжесть последствий. При 60 километрах в час тяжесть последствий и летальный исход вырастает до 100%», - сказал собеседник агентства.

Николай Мельков также отметил, что спад аварийности, о котором говорит общественность, идет из-за того, что автомобили стали более безопасными.

«Если ГИБДД утвердит [снижение штрафуемого порога скорости. — ПАИ], то это вызовет негодование. Андрей Турчак об этом как раз и пытался сказать. В плане безопасности — рано или поздно мы это сделаем. Может, будет не 20, а, как в Европе, 5 километров в час», - сказал Николай Мельков.

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