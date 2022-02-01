Школьников Ленинградской области отпустили на внеплановые каникулы
С 7 по 20 февраля все школы Ленинградской области закроют, а детей отправят на внеплановые каникулы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу правительства.
Решение о закрытии школ принял региональный штаб по борьбе с коронавирусом, текст постановления готовится в срочном порядке.
Единственная причина – рост заболеваемости детей коронавирусом. Несколько дней назад в регионе ввели ограничения для детей, в частности запретили плановые осмотры несовершеннолетних, за исключением грудничков. Всё диспансерное наблюдение перевели в дистанционный формат.
Слышали ли вы про биткоин?
К этому моменту в Псковской области девять школ перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
Около полугода старшеклассники занимаются в медицинском классе Псковского государственного лицея