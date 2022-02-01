Школьников Ленинградской области отпустили на внеплановые каникулы

19:10, 01 февраля 2022, ПАИ

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С 7 по 20 февраля все школы Ленинградской области закроют, а детей отправят на внеплановые каникулы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Решение о закрытии школ принял региональный штаб по борьбе с коронавирусом, текст постановления готовится в срочном порядке.

Единственная причина – рост заболеваемости детей коронавирусом. Несколько дней назад в регионе ввели ограничения для детей, в частности запретили плановые осмотры несовершеннолетних, за исключением грудничков. Всё диспансерное наблюдение перевели в дистанционный формат.