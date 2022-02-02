Около 2 км канализации прочистят в районе улиц Народной и Красноармейской в Пскове

09:38, 02 февраля 2022, ПАИ

Работу канализации в районе улиц Народной и Красноармейской в Пскове восстановят к началу марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Для этого муниципальное предприятие «Горводоканал» намерено заключить договор с подрядной организацией, которая проведет промывку около 2 км канализационной системы с помощью специализированной техники.



Сейчас Горводоканал готовится к проведению соответствующей закупки. Ожидается, что в конце февраля будет заключен договор на производство работ и подрядчик незамедлительно приступит к прочистке канализации. Участок магистрали будет приведен в порядок в кратчайшие сроки.



В дальнейшем будет проведена ранее запланированная замена канализационного коллектора. Эти работы включены в контракт на строительство новой школы на улице Юбилейной. Замена коллектора произойдет в рамках подключения объекта к инженерным сетям. Диаметр коллектора будет увеличен почти вдвое, что значительно повысит пропускную способность канализационной трубы в этом микрорайоне и позволит системе работать без сбоев.



От ненадлежащей работы канализационной системы страдают жители домов № 31а на улице Красноармейской и № 22, 24 на улице Народной. Управляющая компания и Горводоканала ежедневно отрабатывают заявки граждан по очистке подвальных помещений в домах. Администрация Пскова держит ситуацию на особом контроле.