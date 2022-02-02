Более 382 млн человек в мире заразились COVID-19

09:48, 02 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 2 февраля в мире зарегистрировано 382 270 389 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 706 647 человек. Количество выздоровевших – 303 143 780.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 76 516 202. В этой стране от коронавируса умерли 913 924 человека, выздоровело – 46 647 029.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 11 986 913 человек, 10 288 582 пациента выздоровело, 332 012 – умерло.