Елена Уткина: Сейчас особенно важно вакцинироваться беременным и людям старше 60 лет

14:56, 02 февраля 2022, ПАИ

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Категории граждан, которым следует обратить особое внимание на вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, назвала главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля.

По её словам, особенно важно вакцинироваться беременным (на сроке от 22 недель), людям старше 60 лет. Все медработники, сотрудники учреждений образования, соцзащиты, учреждений культуры также должны быть вакцинированы и ревакцинированы, если нет абсолютных противопоказаний. «Заболевание лучше предупредить, чем заболеть в тяжелой форме», - подчеркнула спикер.

Елена Уткина пригласила всех на вакцинацию: «Вакцина есть, её достаточно, мы готовы привить любого желающего».

Кроме того, по её словам, если контактный человек ранее был вакцинирован, он не нуждается в самоизоляции в случае отсутствия симптомов.