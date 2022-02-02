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Общество

За вклад в развитие культуры Валерию Павлову вручили благодарственное письмо администрации области

Творческий вечер, посвящённый 75-летию почётного гражданина Пскова, заслуженного работника культуры Российской Федерации Валерия Павлова, состоялся 2 февраля на площадке Псковской областной универсальной библиотеки, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках торжественного мероприятия председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева передала Валерию Павлову поздравления от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Ваша обширная творческая деятельность наполнена безмерным опытом и талантом, а вклад в развитие культуры Псковской области невозможно переоценить. Вы принадлежите к тем ярким людям, которыми заслуженно гордится Псковская земля. Ваша преданность избранному делу и культуре, ваша активная гражданская позиция снискали авторитет и уважение среди коллег и жителей области», — отмечается в приветственном адресе главы региона. Губернатор пожелал Валерию Павлову крепкого здоровья, благополучия, вдохновения, неиссякаемой энергии и реализации намеченных планов.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры и театрального искусства области, а также в связи с 75-летием Ольга Тимофеева вручила юбиляру благодарственное письмо администрации Псковской области.

В этот день с пожеланиями в адрес именинника обратились и другие официальные лица, известные работники культуры и деятели искусства.

В свою очередь Валерий Павлов поблагодарил собравшихся за добрые слова. «Нет ничего важнее признания и поддержки земляков. Это дорогого стоит», – заметил он и пожелал, чтобы молодое поколение жителей региона было заинтересовано в развитии культуры родного края.

На торжественном вечере был представлен двухтомник Валерия Павлова «Дни и ночи «Карусели», посвящённый истории псковского репертуарного театра под открытым небом.

Напомним, Валерий Павлов практически на протяжении 20 лет занимал должность директора Псковского областного драматического театра им. А. С. Пушкина. С его приходом театр стал участвовать в престижных отечественных и международных театральных форумах, ставились спектакли, получившие высокую оценку зрителей Москвы, Санкт-Петербурга, Шотландии, Финляндии, Франции, Германии, Голландии, стран Балтии. Например, при его активном участии создан единственный в России репертуарный театр под открытым небом в исторических памятниках «Карусель».

Являясь доцентом кафедры культурологии и музеологии Псковского государственного университета, он вёл большую научно-педагогическую и воспитательную работу со студентами, организовывал деятельность волонтёров, научно-просветительские конференции. Валерий Павлов – автор более 100 научно-популярных публикаций в театральной и местной периодической печати, а также руководитель проектов издания книг об истории псковского театра – сборников «Псковские сезоны».

Кроме того, Валерий Павлов – член и эксперт всех пяти составов Общественной палаты Псковской области со дня её основания в 2009 году и по настоящий день. Он лауреат нескольких премий администрации Псковской области, награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, «Ветеран труда», Академии российской словесности «Ревнителю просвещения», «70 лет ВДВ».

Ранее администрация Пскова поздравила Валерия Павлова с 75-летием.

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